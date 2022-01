Ucraina, gli Usa: "Ci aspettiamo che la Russia usi la forza entro metà febbraio"

Afp

Gli Stati Uniti si aspettano "un possibile uso della forza militare" in Ucraina da parte della Russia "entro la metà di febbraio". Lo ha affermato il Dipartimento di Stato americano. Intanto gli Usa e gli alleati Nato hanno "messo sul tavolo alcune proposte per un potenziale progresso se Mosca scegliesse la de-escalation. Progressi significativi si possono registrare solo in un clima più disteso", ha detto Thomas Smitham, incaricato d'affari Usa a Roma.