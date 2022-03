Ucraina, Ue: l'accesso al cibo è a rischio per le famiglie a basso reddito

"No a misure che limitano il commercio" - Bruxelles affronta il tema delle conseguenze sull'approvvigionamento alimentare legato alla guerra scrivendo che la Commissione "si oppone fortemente" a misure che limitano il commercio, come potenzialmente fa il sistema di autorizzazioni all'export adottato unilateralmente dall'Ungheria.

Servono aiuti per i più poveri - "Gli studi hanno dimostrato che, dopo l'aumento dei prezzi alimentari del 2008, le famiglie hanno in media acquistato meno frutta e verdura e sono passate a cibi più economici che tendono ad essere cibi ricchi di calorie e poveri di nutrienti", si legge nella bozza, che suggerisce agli Stati di prendere in esame misure come l'azzeramento dell'Iva su alcuni alimenti.

