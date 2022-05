Ucraina, Trudeau annuncia la riapertura dell'ambasciata canadese a Kiev

L'ambasciata canadese a Kiev sarà riaperta.

Lo ha annunciato il premier Justin Trudeau, in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader ha promesso inoltre altri aiuti militari, compresi droni, immagini satellitari, armi di piccole dimensioni, munizioni e fondi per lo sminamento. Trudeau ha detto anche che il suo Paese toglierà i dazi su tutti i prodotti importati dall'Ucraina per il prossimo anno. "È chiaro che Putin e' responsabile per odiosi crimini di guerra e deve risponderne", ha aggiunto.