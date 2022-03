Ucraina, sirene anti-aereo in diverse città | Fallita tentata evacuazione da Kherson con un convoglio Osce

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in trattative con l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per fare un'apparizione video durante la trasmissione di domenica degli Oscar. Lo riporta il New York Post. L'Academy starebbe valutando l'opportunità e se gli Oscar debbano rimanere apolitici mentre infuria l'invasione russa dell'Ucraina. Inoltre, non è chiaro se apparirebbe dal vivo o in un messaggio registrato. Abc, che trasmette la serata, sarebbe favorevole alla partecipazione di Zelensky, che prima di diventare presidente era un attore.