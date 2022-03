Ucraina, Zelensky: "Stiamo aspettando le armi troppo a lungo" | Raid russi su Leopoli e Chernihiv | Colpito il laboratorio nucleare di Kharkiv

Se l'Ucraina non riceverà aerei militari, la Russia potrebbe minacciare i Paesi vicini. È quanto sostiene il presidente ucraino Zelensky in una videoconferenza con il suo omologo polacco Andrzej Duda, nella quale si è anche detto "deluso" che Kiev non abbia ricevuto i MiG-29 dalla Polonia. In precedenza, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva dichiarato che gli Stati Uniti "non avevano obiezioni" alla fornitura di jet all'Ucraina da parte della Polonia.