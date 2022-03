Ucraina-Russia, nuovo round di colloqui | Zelensky: "Speranze ma non ci fidiamo di Mosca" | Ancora bombardamenti nei pressi di Kiev

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la revoca delle sanzioni contro la Russia "può essere prevista solo a guerra finita". "Non bisogna aspettarsi che i negoziati influiscano sulla revoca delle sanzioni contro Mosca - ha detto al termine del primo giorno di negoziati in Turchia -. La questione delle sanzioni non può nemmeno essere sollevata fino alla fine di questa guerra, finché non avremo indietro ciò che ci appartiene, finché non ripristiniamo la giustizia. Al contrario, le sanzioni dovrebbero essere rafforzate settimanalmente e dovrebbero essere dure", ha aggiunto.