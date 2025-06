Ucraina, Tajani: "Putin vuole andare avanti, così sanzioni inevitabili"

"Ho sempre detto che non si sarebbe raggiunto un cessate il fuoco prima della fine di quest'anno. Non sono molto ottimista perché Putin vuole andare avanti, per una serie di motivi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo oggi nel programma "Morning News" di Canale 5, a proposito della situazione in Ucraina. Tajani ha citato in particolare l'economia della Federazione russa che "è orientata alla difesa", ha detto, quindi Putin "fatica a fare marcia indietro" e "la sua speranza è quella di poter conquistare sempre più territorio" ma "non sarà facile per lui perché dopo quasi 3 anni non è riuscito ad ottenere ciò che voleva".