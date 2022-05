Mosca avverte: "Finlandia nella Nato? Cresce rischio nucleare" | Zelensky: "Scorretto chiederci di cedere territori alla Russia"

La guerra in Ucraina entra nel suo 79esimo giorno.

Mosca avverte: "Se la Finlandia entra nell'Alleanza e con l'invio di armi all'Ucraina, aumenta la probabilità di un conflitto aperto e diretto. Cresce il rischio di un conflitto nucleare". Ma la Nato quest'ultima rassicura: "Siamo un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione. Zelensky: "Proporre a noi di cedere qualcosa per salvare la faccia del presidente russo non è corretto da parte di alcuni leader". Secondo Putin, "le sanzioni imposte dall'Occidente sono in gran parte responsabili di una crisi economica globale". Le parole di Draghi: "Per la pace in Ucraina serve tavolo anche con Putin-Biden".