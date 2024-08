Gli Usa: "Se Putin non vuole truppe di Kiev sul suolo russo lasci l'Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 903. L'esercito ucraino afferma di controllare mille chilometri di territorio russo. Il governo di Kiev dice che l'operazione sta andando avanti bene ma che non intende annettere la regione di Kursk. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby: "Se l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk non piace a Putin, se la cosa lo mette un po' a disagio, allora c'è una soluzione semplice: può andarsene dall'Ucraina e farla finita".