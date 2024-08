Kiev: un nuovo incontro di pace non è l'inizio dei negoziati con Mosca | Zelensky: "Mosca ci ha portato la guerra, ora deve sentirla"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 898. Il capo di gabinetto di Zelensky afferma che il prossimo incontro di pace organizzato dall'amministrazione ucraina non dovrebbe essere considerato come l'inizio dei negoziati di pace con la Russia. Kiev si lancia al contrattacco nella regione russa di Kursk e giustifica l'attacco come una conseguenza dell'invasione russa. Zelensky: "La Russia ha portato la guerra nella nostra terra e deve sentire ciò che ha fatto". Il capo di Stato maggiore russo, Valery Gerasimov, sostiene che quasi mille soldati ucraini abbiano preso parte al tentativo di controffensiva e che l'attacco sia stato fermato dalle truppe di Mosca. Anche l'Ue giustifica l'operazione di Kiev: "Hanno diritto ad attaccare in Russia".