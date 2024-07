La guerra in Ucraina giunge al giorno 869. Blinken: "Via al trasferimento degli F16 a Kiev". "Vorrei ricordare che gli ospedali godono di una protezione speciale ai sensi del diritto internazionale umanitario. Condurre attacchi intenzionali contro un ospedale protetto è un crimine di guerra e i responsabili devono essere chiamati a risponderne". Lo ha detto Joyce Msuya, sottosegretario generale ad interim dell'Onu per gli affari umanitari al Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina. "Orban come primo ministro ungherese è libero di fare i viaggi che ritiene opportuno fare, però prestando attenzione anche a non indebolire l'unità, che rappresenta il punto di forza dell'Occidente, dell'Europa e della Nato": così il ministro degli esteri Antonio Tajani ha commentato i viaggi di Orban - il cui Paese ora è presidente di turno della Ue - tra Kiev-Mosca-Pechino in nome della pace. Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, a margine del summit Nato di Washington, ha poi ribadito "il nostro sostegno all'Ucraina senza se e senza ma".