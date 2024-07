Onu: "L'attacco contro l'ospedale di Kiev è un crimine di guerra"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 868. "Vorrei ricordare che gli ospedali godono di una protezione speciale ai sensi del diritto internazionale umanitario. Condurre attacchi intenzionali contro un ospedale protetto è un crimine di guerra e i responsabili devono essere chiamati a risponderne". Lo ha detto Joyce Msuya, sottosegretario generale ad interim dell'Onu per gli affari umanitari al Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina. Per Matteo Salvini, intanto, "più armi si inviano a Kiev, più la guerra va avanti". Il primo ministro indiano Narendra Modi, facendo riferimento all'incontro avuto a Mosca con Vladimir Putin, ha affermato: "Missili, granate e fucili non sono adatti a risolvere i problemi, a stabilire la pace. Siamo certi che solo la via pacifica del dialogo sia necessaria". Mentre il vicepremier Matteo Salvini, sui social, ha ribadito: "Più armi si inviano a Kiev, più la guerra va avanti".