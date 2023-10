Ucraina: "Da inizio guerra uccisi quasi 300mila soldati russi" | Lukashenko: "Grave stallo, sediamoci a negoziare"

Il mais diventa sempre più introvabile in Italia. La coltivazione del principale alimento per mucche, maiali, polli, tacchini, oche e anatre si è dimezzata (-50%) negli ultimi vent'anni a causa dei costi di produzione, dei cambiamenti climatici e delle importazioni dall'estero che espongono l'Italia alle conseguenze delle tensioni internazionali come la guerra in Ucraina. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti.