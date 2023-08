Ucraina, Kiev: presa la città di Robotyne, strada per la Crimea | Il Gruppo Wagner avvia la campagna di arruolamento

Due elicotteri militari ucraini Mi-8 si sono schiantati in circostanze non chiare vicino a Kramatorsk, nel Donetsk, e sul luogo dell'incidente sono stati ritrovati i corpi di sei militari, tutti ufficiali, che erano a bordo dei due velivoli, completamente distrutti. Lo scrive l'Ukrainska Pravda. Sull'episodio le autorità di Kiev hanno aperto una "inchiesta penale" per presunta "violazione delle regole del volo". Unian da canto suo riferisce che i due elicotteri erano in missione di combattimento.