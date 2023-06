Ucraina, Kiev: "Non abbiamo ancora lanciato la controffensiva" | Mosca: "Positivi i tentativi del Vaticano per la pace"

"La brutale invasione russa dell'Ucraina non era un atto di follia imprevedibile ma un passo premeditato" di Vladimir Putin e "un colpo intenzionale per l'Ue. I valori esistenziali dell'Unione europea sono la pace, la libertà e il rispetto della sovranità democratica, ed è per questo che non c'è alternativa per gli Stati Uniti, l'Europa e i loro alleati se non garantire che l'Ucraina vinca questa guerra". Lo ha detto l'ex premier Mario Draghi, parlando al Mit di Boston. Per Draghi, accettare una vittoria russa "infliggerebbe un colpo fatale all'Ue". "Accettare una vittoria russa o un pareggio confuso indebolirebbe fatalmente altri Stati confinanti e manderebbe un messaggio agli autocrati che l'Ue è pronta a scendere a compromessi su ciò che rappresenta, su ciò che è. Segnalerebbe inoltre ai nostri partner orientali che il nostro impegno per la loro libertà e indipendenza non è poi così incrollabile", ha detto l'ex premier.