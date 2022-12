Usa: "Non abbiamo fornito a Kiev armi per colpire in Russia"

La guerra in Ucraina è arrivata al 287esimo giorno.

Attacco sul territorio russo da parte di due droni ucraini che sono arrivati a colpire due basi di bombardieri strategici a centinaia di chilometri dai propri confini. La risposta russa non si è fatta attendere: pioggia di missili sull'Ucraina. Molte città sono rimaste senza luce e acqua, mentre a Kiev si è attivata la contraerea. Un razzo è caduto in territorio moldavo, a Briceni, a ridosso del confine con l'Ucraina. Gli Usa puntualizzano: "Non abbiamo fornito a Kiev armi per colpire in Russia". Ma il Pentagono fa sapere: "Tuttavia non stiamo impedendo di sviluppare armi".