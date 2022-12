Ucraina, nuova raffica di missili: sirene a Kiev, un razzo cade in Moldavia

Circa la metà della regione di Kiev sarà priva di elettricità nei prossimi giorni. Lo ha detto il governatore, Oleksiy Kuleba, scrive Ukrinform. Nella giornata di ieri, i missili russi hanno colpito strutture energetiche nelle regioni di Kiev, Vinnycja e Odessa. Nonostante ciò, la rete elettrica del Paese funziona anche se in alcune regioni sono in atto diversi blackout programmati per bilanciare il sistema ed evitare incidenti. Al momento, nella regione di Kiev sono in corso i lavori per riparare i danni provocati dagli attacchi missilistici russi. L'operatore della rete elettrica NEC Ukrenergo ha introdotto ulteriori interruzioni di corrente.