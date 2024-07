Russia, Modi a Mosca da Putin | La Gran Bretagna promette nuove armi all'Ucraina

La guerra in Ucraina giunge al giorno 866. Lunedì e martedì il premier indiano Narendra Modi si recherà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin per rilanciare le relazioni tra i due Paesi. Il nuovo ministro britannico della Difesa, John Healey, promette di consegnare più pezzi di artiglieria, munizioni e missili all'Ucraina. Oltre 550mila soldati russi, secondo l'esercito di Kiev, sono morti o sono rimasti feriti dall'inizio dell'invasione delle forze di Mosca. E, come annunciato dal presidente Zelensky, il governo ucraino sta lavorando a una nuova strategia marittima che sarà presto approvata dal Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Intanto Bucarest ha fatto alzare in volo i suoi aerei da caccia F-16 a causa di un attacco di droni russi contro obiettivi nel sud dell'Ucraina, vicino al confine romeno.