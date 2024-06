"Le posizioni all'interno del governo sono omogenee: non usare armi in territorio russo e nessun soldato in Ucraina. Per quanto riguarda la Nato, mi sembra che nessuno abbia deciso che bisogna usare armi su territorio russo". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, aggiungendo: "Non vedo grandi contrasti. Ci sono posizioni differenti su dove usare le armi che inviamo all'Ucraina. Noi diciamo di no sull'uso delle armi in territorio russo al fine di evitare un'escalation. Noi non siamo in guerra con la Russia e neanche la Nato lo è".