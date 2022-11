Ucraina, in Russia abolito limite età per il servizio militare

In Russia è stato abolito il limite d'età per il primo contratto di servizio militare.

Lo rende noto Ria Novosti. Il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto che rimuove il limite a 40 anni di età per chi intende firmare per il primo contratto di servizio nella forze armate impegnate ora in Ucraina. Anche per i cittadini stranieri che desiderano arruolarsi con l'esercito di Mosca è stata tolta questa soglia fissata a 30 anni.