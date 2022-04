Ucraina, regione di Sumy libera dalle truppe russe

Le truppe russe hanno abbandonato la città ucraina di Sumy e la regione circostante, nel sud del Paese.

Lo ha riferito il sindaco del capoluogo, Dmytro Zhyvytsky, precisando che le esplosioni udite in città negli ultimi giorni sono dovute agli sminatori. Il primo cittadino ha poi invitato la popolazione a non avventurarsi nelle zone non bonificate e a non avvicinarsi a mezzi militari distrutti.