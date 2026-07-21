Ucraina, attacco russo con droni su Sumy: feriti due adulti e quattro bambini

Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleh Hryhorov. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e, secondo quanto emerso, nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di otto anni e una ragazza di 16 anni, ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Hryhorov ha inoltre riferito che, dopo il primo attacco, si sono verificati altri due raid nella stessa area della città e che uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi.