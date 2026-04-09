Speciale Guerra Ucraina
WEEKEND DI TREGUA

Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo

09 Apr 2026 - 21:38
Putin © Ansa

Putin © Ansa

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend. Lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. Mosca si aspetta che Kiev "segua l'esempio del cessate il fuoco pasquale".

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