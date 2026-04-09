Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa
La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo
Putin © Ansa
Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend. Lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. Mosca si aspetta che Kiev "segua l'esempio del cessate il fuoco pasquale".