Ucraina, Putin: "Pagamento del gas in rubli entro fine mese"

Dal 31 marzo il pagamento del gas russo dovrà essere effettuato in rubli.

Vladimir Putin ha incaricato Gazprom, il Consiglio dei ministri e la Banca centrale russi di attuare misure per modificare la valuta di pagamento delle forniture di gas ai Paesi dell'Ue e a tutti coloro che hanno introdotto sanzioni nei confronti di Mosca. Da parte sua l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha annunciato che l'azienda "non pagherà il gas russo in rubli, i contratti prevedono il pagamento del carburante in euro".