Ucraina, procuratrice Venediktova: "Morti 4mila civili tra cui 211 bambini"

L'invasione russa dell'Ucraina ha provocato, dall'inizio della guerra, 4mila vittime civili, tra cui 211 bambini (mentre altri 400 sono rimasti feriti).

Gli obiettivi civili colpiti sono oltre 5mila, tra cui 300 strutture sanitarie. Lo ha spiegato la procuratrice generale in Ucraina, Iryna Venediktova. "Per questo è importante la scelta di campo della comunità internazionale al fianco di Kiev in questa guerra brutale", ha detto.