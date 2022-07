Ucraina, premier Moldavia: preoccupati da possibile invasione russa

La Moldavia è "molto preoccupata" dalla possibilità di una invasione militare da parte della Russia.

Lo ha dichiarato il primo ministro del Paese, Natalia Gavrilita. "Per il momento è uno scenario ipotetico, ma se l'azione militare si muovesse ulteriormente verso la parte sud-orientale dell'Ucraina e verso Odessa, saremmo ovviamente molto preoccupati", ha dichiarato Gavrilita, sottolineando che truppe russe si trovano già "sul territorio della regione secessionista di Transnistria". Il premier ha aggiunto che Chisinau "sta facendo tutto il possibile per mantenere la pace e la stabilità e garantire che le ostilità non si intensifichino".