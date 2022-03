Ucraina, patriarca Kirill: conflitto parte strategia per indebolire Russia

"Questo tragico conflitto è diventato parte della strategia geopolitica su larga scala volta, in primo luogo, a indebolire la Russia".

Lo scrive il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill. "Ora i leader occidentali stanno imponendo tali sanzioni economiche alla Russia che saranno dannose per tutti. Rendono ovvie in modo palese le loro intenzioni: portare sofferenze non solo ai leader politici o militari russi, ma in particolare al popolo russo", ha aggiunto. "La Nato ha rafforzato la loro presenza militare ai confini, ignorando le preoccupazioni della Russia secondo cui queste armi potrebbero un giorno essere usate contro di essa", ha concluso.