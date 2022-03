Ucraina, Papa: "Ripudiare la guerra, i potenti decidono e i poveri muoiono"

"C'è bisogno di ripudiare la guerra luogo di morte, dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono".

Così il Papa all'Angelus torna a pregare per la pace in Ucraina . "E' passato più di un mese dall'inizio del conflitto, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata che come ogni guerra rappresenta una sconfitta per tutti, per tutti noi. La guerra è bestiale, un atto barbaro e sacrilego. Non può essere qualcosa di inevitabile", ha sottolineato.