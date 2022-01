Ucraina, Nyt: Russia comincia a posizionare elicotteri militari

Afp

Dirigenti americani contattati dal New York Times e protetti dall'anonimato affermano che il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha cominciato a fare alcuni passi per trasferire elicotteri militari al confine con l'Ucraina. Si tratta, secondo il quotidiano americano, di un possibile segnale che i piani per un attacco continuano, nonostante i colloqui in Europa del Cremlino con Usa, Nato e Osce.