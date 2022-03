Ucraina, a Kiev suonano di nuovo le sirene | Mosca oscura Facebook e i media internazionali | Spari attorno alla più grande centrale nucleare d'Europa

L'Autorità del Canale di Panama (Acp) ha ribadito la neutralità del passaggio navale che congiunge gli oceani Atlantico e Pacifico e che quindi non impedirà alle navi russe malgrado le sanzioni internazionali imposte a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. "Il Canale di Panama segue da vicino l'evolversi della situazione in Ucraina", ma costituisce "una via marittima di transito internazionale permanentemente neutra", ha dichiarato l'Acp in un comunicato.