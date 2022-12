Ucraina, Mosca manda musicisti al fronte per sollevare il morale delle truppe

L'istituzione di una brigata creativa - che fa seguito a una recente campagna che esortava il pubblico a donare strumenti musicali alle truppe - è in linea con il tradizionale utilizzo della "musica militare e dell'intrattenimento organizzato" per sollevare il morale, ha spiegato il governo britannico. Rilevando come il morale basso continui a essere una "vulnerabilità significativa in gran parte delle forze russe". Le truppe sarebbero infatti "preoccupate tassi di vittime molto elevati, scarsa leadership, problemi salariali, mancanza di equipaggiamento e munizioni e mancanza di chiarezza sugli obiettivi della guerra". Non a caso, probabilmente, il ministro della difesa Shoigu ha deciso di fare una nuova visita ai soldati impegnati in prima linea.

La nuova unità avrà il compito di mantenere "un elevato stato morale, politico e psicologico tra i partecipanti all'operazione militare speciale", ha affermato RBC news, citando il ministero della Difesa.