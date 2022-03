Ucraina: "Migliaia di ucraini deportati in Russia"

Solo da Mariupol l'esercito di Mosca ha deportato illegalmente in Russia 15mila cittadini ucraini.

La denuncia arriva su Telegram dal sindaco Vadim Boychenko che accusa: "Gli invasori costringono le persone già stremate dalla guerra a salire sugli autobus, li privano di passaporti e altri documenti di identità ucraini e dei cellulari. Li portano in campi di smistamento e poi in diverse città remote della Russia". Secondo il sindaco, i russi bloccano i convogli per l'evacuazione dei cittadini "solo per impedire alle persone di tornare nel territorio controllato dall'Ucraina, contro la loro volontà".