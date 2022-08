Ucraina, Medvedev: "La Russia cercherà la pace alle sue condizioni"

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitri Medvedev, ha affermato che la Russia cercherà la pace con l'Ucraina ma solo alle sue condizioni.

"La Russia sta conducendo un'operazione militare speciale in Ucraina e cerca di stabilire la pace alle proprie condizioni - ha sottolineato -, esattamente alle nostre condizioni, questo va detto apertamente, e non alle condizioni che i nostri ex partner internazionali, che non vedono l'ora di vedere la sconfitta militare della Russia, cercano di imporci".