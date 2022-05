Ucraina, media russi: si è arreso "Kalina", vicecomandante del battaglione Azov

Secondo il canale Telegram Readovka,

Palamar

detenzione preventiva

Rostov sul Don

si troverebbe nel centro didi, dove sarebbe stato posto agli arresti dalle autorità russe.

Stato maggiore Kiev: prosegue evacuazione truppe da Azovstal -

Intanto le misure per evacuare le truppe ucraine dall'acciaieria Azovstal di Mariupol continuano. Lo ha affermato il vice capo del dipartimento delle operazioni principali dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, Oleksiy Gromov. "In direzione di Mariupol, l'intensità delle ostilità è stata ridotta. Si stanno adottando misure per evacuare i nostri eroi", ha sottolineato Gromov. Alla domanda se l'evacuazione delle truppe ucraine da Azovstal al territorio controllato dalla Russia possa rappresentare un rischio per le loro vite, Gromov ha risposto che l'Ucraina crede che la parola data dalla Russia verrà mantenuta. "Sappiamo che il nostro nemico è' insidioso, ma crediamo che la parola data da loro sarà rispettata", ha dichiarato.