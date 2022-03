Ucraina, media: dirigenti Usa da Maduro per "separarlo" da Putin

Gli Stati Uniti corteggiano Nicolas Maduro nel tentativo di staccare gli ultimi alleati latino-americani da Vladimir Putin.

Alti dirigenti statunitensi sono partiti per Caracas per incontrare il presidente venezuelano. È la visita a più alto livello da parte americana da anni, dopo che Washington ha rotto i rapporti diplomatici con Maduro e chiuso la sua ambasciata nel 2019, a seguito delle accuse di frode elettorale. Lo scrive il New York Times.