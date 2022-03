Ucraina, Mattarella: "Fermare subito il ritorno indietro della storia" | "In questo 8 marzo il mio primo pensiero va alle donne di Kiev"

"Cinica e crudele aggressione russa all'Ucraina" "Nelle immagini della disperazione dei giovani genitori del piccolo Kirill si esprime la insensatezza della guerra, la crudeltà e il cinismo di questa aggressività della federazione Russa contro l'Ucraina". E' duro il giudizio del presidente della Repubblica.

"Mai indifferenza, si fermino le armi" Il Capo dello Stato ha quindi affermato che "la nostra responsabilità di cittadini, di europei, ci chiama oggi a un più forte impegno per la pace, perché si ritirino le forze di occupazione e si fermino le armi, perché sia ripristinato il diritto internazionale e siano rispettate le sovranità nazionali. L'indifferenza di fronte all'arbitrio e alla sopraffazione è il peggiore dei mali. In gioco non c'è solo la libertà di un popolo ma la pace, la democrazia, il diritto, la civiltà dell'Europa e dell'intero genere umano".

"Il mio primo pensiero va alle donne ucraine" In occasione della Festa della donna, Mattarella ha sottolineato: "Sono certo di interpretare il sentimento di tutte le italiane e di tutti gli italiani rivolgendo il mio primo pensiero di questo 8 marzo alle donne ucraine. Madri, lavoratrici, giovani, colpite da una violenza inattesa, crudele, assurda. Donne che partecipano coraggiosamente alla difesa della loro comunità, donne costrette a ripararsi nei rifugi d'emergenza, che lasciano le loro case e il loro paese, che hanno paura per i loro figli, che prestano cura ai più deboli, che piangono morti innocenti".

"In guerra le donne pagano sempre prezzi altissimi" "Nelle guerre le donne pagano sempre prezzi altissimi come donne, come madri, come compagne di vita - ha detto ancora -. Vittime dell'insensatezza della guerra, vittime spesso di brutali violenze".