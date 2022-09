Ucraina, Macron: "L'invasione russa è un ritorno all'era degli imperialismi"

L'invasione dell'Ucraina è un "ritorno all'età degli imperialismi e delle colonie".

Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo intervento all'assemblea generale all'Onu. "La Russia, nonostante sia un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha violato la carta delle Nazioni Unite con un'aggressione illegale", ha aggiunto Macron, ammonendo che siamo di fronte ad una "semplice scelta tra guerra o pace". Il presidente francese ha ricordato di voler rimanere impegnato negli sforzi per la pace, ma ha detto che un negoziato per mettere fine alla guerra "non è possibile se la Russia non accetta la sovranità dell'Ucraina".