Ucraina, lo chef romano che vive nel distretto di Stryi: "La notte facciamo la ronda con i kalashnikov"

Nel distretto di Stryi, a 60 chilometri da Leopoli, Danilo Dell'Otto ha un ristorante di cucina romana. Il 57enne non è scappato ed è rimasto in Ucraina insieme alla compagna. A "Pomeriggio Cinque", Danilo racconta che ogni notte imbraccia un kalshnikov per fare le ronde. "Ci sono stati diversi atti di sciacallaggio - spiega lo chef romano - usiamo le armi quando abbiamo la necessità di difenderci".

"La situazione non è delle migliori - continua Danilo - anche se siamo defilati. La paura e il terrore vivono insieme a noi in questo periodo". Lo chef, infine, fa sapere che la sua bottega dedicata alla panificazione e alla ristorazione adesso è diventata un centro di raccolta per la distribuzione di alimenti alle famiglie più bisognose.