Ucraina, Lavrov avvisa gli Usa: "Stop a ulteriori coinvolgimenti"

Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, parlando a un forum internazionale sulle politiche ambientali e lo sviluppo sostenibile, avvisa l'Occidente.

"Ancora una volta - ha detto Lavrov in videoconferenza -, mettiamo in guardia gli Stati Uniti e gli altri sponsor del regime di Kiev da qualsiasi ulteriore coinvolgimento nella situazione come parti del conflitto".