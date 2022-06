Ucraina, Lamorgese: "Con la crisi del grano aumentano gli sbarchi"

I dati dicono che con la crisi del grano "300 milioni di persone sono a rischio povertà e fame".

E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, aggiungendo: "Necessariamente dobbiamo pensare che ci sarà un aumento dei flussi, anche negli altri Paesi e non solo in Italia. C'è stato un aumento del 286% a Cipro, mentre siamo sul 30% in più in Italia, dove abbiamo circa 20mila persone sbarcate dall'inizio dell'anno. Se non si riesce a portar via il grano dai porti del Mar Nero, dobbiamo attenderci un flusso maggiore. Siamo preoccupati, come tutti i Paesi di primo approdo. Certamente ci saranno numeri in aumento".