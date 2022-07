Ucraina, la Russia: "Usa inviano armi solo per prolungare conflitto"

Gli americani stanno inviando nuove armi in Ucraina "perché vogliono prolungare il conflitto con ogni mezzo".

È la testi dell'ambasciata russa a Washington, secondo cui dietro questa decisione "c'è il desiderio sfrenato di trascinare ad ogni costo il conflitto, per compensare le crescenti perdite dei battaglioni nazionali e delle forze armate ucraine attraverso l'invio di armi". Inoltre, secondo i russi, la tesi secondo cui le armi sono usate dagli ucraini per scopi difensivi "è insostenibile. Kiev e i nazionalisti le usano per distruggere le città del Donbass".