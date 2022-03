Ucraina, la giornalista russa anti-guerra: "Ho paura per me e per i miei figli"

È diventata emblema del coraggio dei russi che si oppongono a Putin e alla guerra in Ucraina, ma ora ammette di avere paura Marina Ovsyannikova.

" Sono una persona normale , un'abitante di Mosca, ho due figli che tiro su da sola e ho paura più per loro che per me stessa. Potrebbero aggredirli a scuola, o per strada", afferma la giornalista che il 14 marzo ha fatto irruzione nello studio del tg del Canale Uno russo con un cartello di protesta con lo slogan "No War" . "La mia vita adesso mi ricorda un thriller , non so cosa succederà domani", racconta.