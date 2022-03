Ucraina, l'italiano che ha lasciato il calcio per arruolarsi: "Pronti per 'missione suicida', questo sarà il mio ultimo video"

Da quando ha lasciato il calcio per unirsi alle brigate internazionali in Ucraina, il 29enne ex portiere delle squadre Legnano, Pro Patria e Bra Ivan Luca Vavassori, ha documentato la guerra su TikTok.

Nell'ultimo filmato postato, il giovane nato in Russia ma adottato a cinque anni da una famiglia piemontese ha annunciato che sta per partire per una missione "suicida". "Questo sarà il mio ultimo video non so per quanto tempo. Se riuscirò farò avere mie notizie il prima possibile. Sperando che tutto vada bene", ha detto.