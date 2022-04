Ucraina, l'appello del comandante della Marina da Mariupol: "Sono le nostre ultime ore, aiutateci"

"Il nemico è dieci volte più numeroso di noi - ha dichiarato Volyna -. Facciamo appello a tutti i leader mondiali e li preghiamo di aiutarci. Chiediamo loro di utilizzare la procedura di estrazione e portarci nel territorio di un Paese terzo". Secondo il comandante, l'esercito russo ha "il vantaggio nell'aria, nell'artiglieria, nelle forze di terra, nell'equipaggiamento e nei carri armati. Difendiamo solo un punto, la fabbrica Azovstal, dove oltre ai soldati ci sono anche i civili che sono diventati vittime di questa guerra", ha proseguito il militare ucraino. Nel post Volyna ha taggato il presidente Usa Joe Biden, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il premier britannico Boris Johnson e anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La Russia ha dato un altro ultimatum in scadenza mercoledì alle 13 ora italiana, invitando gli ultimi difensori della città di Mariupol a porre fine alla loro "insensata resistenza" e promettendo che "la vita sarà salvata" ai combattenti ucraini trincerati nel complesso Azovstal se si arrenderanno.

La lettera al Papa -

Lunedì, Volyna aveva scritto una lettera al Papa per chiedere aiuto: "È giunto il momento in cui solo le preghiere non bastano più. Aiuti a salvare gli abitanti di Mariupol. Dopo il bombardamento del teatro, nessuno crede più a ciò che dicono gli occupanti russi - aveva chiesto il maggiore - Porti la verità nel mondo, aiuti a evacuare le persone e salvi le loro vite dalle mani di Satana, che vuole bruciare tutti gli esseri viventi".