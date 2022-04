Zelensky: "Russia fonte del male" | Mosca agli asserragliati nell'acciaieria di Mariupol: "Arrendetevi" | Pentagono: all'Ucraina caccia e pezzi di ricambio

Il portavoce del Pentagono, John Kirby, in un punto stampa, ha fatto sapere che l'Ucraina ha ricevuto "aerei da combattimento e pezzi di ricambio per rafforzare la sua aviazione". Kirby ha precisato che gli Stati Uniti hanno facilitato l'invio di pezzi di ricambio in territorio ucraino, ma non hanno inviato aerei.