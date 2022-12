Ucraina, ministro Kuleba: "Non è momento per mediazione, colpa di Putin"

Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino guarda con favore ad un possibile ruolo della Santa Sede in una futura trattativa di pace ma "la triste verità - ha detto - è che non è ancora arrivato il momento per la mediazione".

Secondo Kuleba la colpa "è del presidente Putin" perché, prosegue, "se vuoi la pace, non mandi missili ogni settimana per distruggere le nostre infrastrutture, non continui a mandare militari per catturare le nostre città, non annetta territori che sono di altri".