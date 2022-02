Ucraina, Kiev: non c'è motivo di chiudere lo spazio aereo | Blinken teme un "falso pretesto" di Mosca per l'invasione

Dopo il tentativo di mediazione di Emmanuel Macron tocca al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sarà lui lunedì a raggiungere Kiev in missione di pace da Volodymyr Zelensky, per andare poi a Mosca da Vladimir Putin per cercare di trovare una via diplomatica per risolvere le tensioni crescenti con la Russia. "E' nostro compito assicurarci di prevenire una guerra in Europa - ha detto - dicendo a Putin che qualsiasi aggressione militare avrebbe conseguenze pesanti per la Russia".