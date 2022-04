Ucraina, Kiev denuncia "esecuzioni russe di civili, corpi con le mani legate"

Il governo di Kiev denuncia esecuzioni di civili da parte dei soldati russi.

"Bucha, regione di Kiev. I corpi di persone con le mani legate, uccise a colpi di arma da fuoco da soldati russi, giacciono per le strade. Queste persone non erano nell'esercito. Non avevano armi. Non rappresentavano una minaccia. Quanti altri casi simili stanno accadendo in questo momento nei territori occupati?", scrive su Twitter il consigliere del presidente ucraino Mykhaylo Podolyak.