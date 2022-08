Ucraina, in vigore divieto d'ingresso dell'Estonia per turisti russi

Entra oggi in vigore il divieto d'ingresso dell'Estonia per i turisti russi.

Il motivo è l'invasione russa dell'Ucraina. Il governo di Tallinn ha annunciato all'inizio di questa settimana che i visti non saranno più rilasciati ai russi e che ai cittadini russi con visti turistici, d'affari, sportivi o culturali non sarà più consentito l'ingresso. La misura cade in un contesto di forte tensione internazionale.