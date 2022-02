Ucraina, in televisione un tutorial su come fabbricare bombe Molotov

Un canale televisivo ucraino ha mandato in onda una sorta di tutorial per insegnare a preparare bombe molotov.

Il filmato mostra una persona che crea l'esplosivo improvvisato. Secondo quanto riportano alcuni utenti Twitter, la spiegazione è stata trasmessa anche in radio. Intanto, i leader ucraini esortano i residenti a difendere le loro città e a resistere all'invasione della Russia strada per strada e casa per casa.